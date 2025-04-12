Арне хоче залишити в команді свого співвітчизника.
Ван Дейк та Слот, getty images
12 квітня 2025, 10:47
Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився про переговори щодо продовження контракту з капітаном команди Вірджилом ван Дейком. Його слова наводить Sky Sports.
"Ви знаєте мою відповідь. Вона буде нудною. Ми говоримо про контракти, якщо вони підписані. У ситуації з Салахом ми говоримо про це, тому що він підписаний.
Можу сказати, що я дуже задоволений Вірджилом, він неймовірний для нас. Навіть в останніх кількох матчах, де були моменти, в яких він міг діяти краще. Але якщо подивитися на весь сезон, він дуже важливий гравець для Ліверпуля", — сказав Слот.
Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2025 року.
Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 43 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Салах продовжив контракт з Ліверпулем.