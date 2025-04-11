Англія

Деталі нової угоди з 32-річним єгиптянином не розголошуються.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з вінгером Мохамедом Салахом.

Деталі нової угоди із 32-річним єгиптянином не розголошуються, але раніше була інформація, що контракт буде розрахований до літа 2027 року, на що також натякнув футболіст.

"Звичайно, я дуже схвильований. У нас тепер чудова команда, але і раніше у нас теж була хороша команда. Але я підписав контракт, бо думаю, що у нас є шанс виграти трофеї та насолодитися футболом.

Я провів тут свої найкращі роки. Я виступав тут вісім років і сподіваюся, що скоро їх буде десять.

Насолоджуюся життям тут, насолоджуюся своїм футболом. Я дуже щасливий бути тут. Я підписав контракт тут, бо вірю, що разом з фанатами ми зможемо виграти багато великих трофеїв. Продовжуйте підтримувати нас, і ми зробимо все можливе і, сподіваюся, в майбутньому ми виграємо ще більше трофеїв", — сказав Салах.

У нинішньому сезоні Салах провів 45 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 22 гольові передачі.

Після 31 туру Ліверпуль набрав 73 очки та посідає перше місце в АПЛ, випереджаючи Арсенал на 11 балів.