Англія

Тренер "канонірів" захоплений відношенням англійського вінгера до справи.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував ставлення лідера команди Букайо Сака до клубу.

"Букайо Сака — дуже скромний, простий і неймовірно відданий клубу. У нього дуже глибокі зв’язки з цим футбольним клубом та багатьма людьми тут.

Я дуже радий почути, що він хоче залишитися з нами та перемагати разом із нами", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Букайо Сака повернувся після травми у 30 турі АПЛ та забив переможний гол у ворота Фулгема.

У поточному сезоні англійський вінгер провів за Арсенал 27 матчів, в яких він забив 10 голів та віддав 14 асистів.