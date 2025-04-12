Англія

Бельгійський плеймейкер планує далі гри після завершення цього сезону.

Зірковий атакуючий півзахисник Кевін Де Брюйне наприкінці поточного сезону офіційно залишить Манчестер Сіті на тлі спливаючого влітку контракту.

33-річний бельгієць після матчу 32-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (5:2), в якому він забив один гол та віддав один асист, розповів про свої плани на майбутнє.

"Після цього розділу в Ман Сіті я хочу грати далі, тож побачимо, де зможу опинитися", — заявив КДБ для TNT Sports.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті визначився з двома головними кандидатами на заміну Кевіну Де Брюйне.