У рамках 32-го туру англійської Прем’єр-ліги на Стемфорд Брідж зійдуться місцевий Челсі та Іпсвіч Таун. Матч відбудеться 13 квітня, і це буде дуель команд з абсолютно різними турнірними завданнями.

НЕДІЛЯ, 13 КВІТНЯ, 16:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після блискучої перемоги над Легією в Лізі конференцій, де дубль оформив Ноні Мадуеке, "сині" повертаються до боротьби у рамках внутрішньої арени. На домашньому фронті підопічні Енцо Марески мають п’ять перемог поспіль у чемпіонаті та зберігають реальні шанси на повернення в Лігу чемпіонів. Проте форма на виїзді залишає бажати кращого та не може похвалитися такими ж вражаючими результатами — вже вісім матчів без перемог, що й залишає "пенсіонерів" на межі балансу між елітними місцями та менш престижними єврокубками. Добре, що сьогоднішній матч Челсі проведе на рідному Стемфорд Брідж, але потенційна втрата очок із аутсайдером може мати серйозні наслідки для Челсі.

Окрім цього, лондонці отримують підсилення в особі повернення до складу Роберта Санчеса, Енцо Фернандеса, Педру Нету та Ніколаса Джексона, які відпочивали в Лізі конференцій. Коул Палмер, який не забиває вже 13 матчів поспіль, буде прагнути перервати свою "суху" серію саме перед рідними трибунами та проти суперника, який дозволяє це зробити. У цій грі команда Марески не має права на осічку — якщо не набирати три пункти проти явного претендента на виліт, тоді про яку ЛЧ може йти мова?

Для Іпсвіча цей виїзд — шанс на історичне досягнення. "Трактористи", які перебувають на межі повернення до Чемпіоншипу, востаннє вигравали на Стемфорд Брідж ще у 1979 році. Проте, попри останню поразку від Вулвергемптона, саме перемога над Челсі у грудні (2:0) стала однією з небагатьох яскравих подій у сезоні Іпсвіча, який вже практично гарантував собі виліт до Чемпіоншипу.

Команда Кірана МакКенни спробує зберегти обличчя в останніх турах елітного дивізіону, а також зберегти шанси для талановитої молоді проявити себе. Воротар Алекс Палмер виблискує сейвами, а Ліам Делап залишається головною загрозою в атаці та трансферною ціллю на літо низки клубів АПЛ з верхньої частини таблиці. Утім, якщо Делап хоче мати більше шансів себе "продати" в заключному відрізку сезону, то сьогодні йому краще уникати жовтих - ще одне попередження відсторонить його на наступні два матчі.