Англія

Завершилися ще два матчі чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 у неділю, 13 квітня, відбулися ще два поєдинки.

Челсі на Стемфорд Брідж уникнув поразки від Іпсвіч Таун. Гості пішли на перерву за рахунку 2:0 на їхню користь, але вже по перерві господарі поля скоротили відставання завдяки автоголу, а пізніше й відновили паритет.

Челсі з 54-ма очками йде п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Іпсвіч Таун із 21-м заліковим балом перебуває на 18-й сходинці.

Челсі — Іпсвіч 2:2

Голи: Туанзебе, 46 (авт.), Санчо, 79 — Енсісо, 19, Джонсон, 31

Челсі: Санчес — Чалоба, Адарабіойо (Гюсто, 46), Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Санчо, 68), К. Палмер, Нету — Джексон (Нкунку, 87)

Іпсвіч: А. Палмер — Туанзебе, О'Ши, Берджесс, Девіс (Таунсенд, 62) — Морсі, Каюсте — Джонсон, Енсісо (Тейлор, 77), Кларк (Філоджин, 71) — Гірст (Делап, 71)

Попередження: К. Палмер, Джексон — А. Палмер, Морсі

Вулвергемптон на Молінью розібрався з Тоттенгемом у результативному протистоянні. "Шпори" намагалися зачепитися бодай за нічию, але спочатку Йорген Странд Ларсен, а потім і Матеус Кунья допомогли "вовкам" не втратити звитягу.

Вулвергемптон із 35-ма очками йде 16-м у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Тоттенгем із 37-ма заліковими балами перебуває на 15-й сходинці.

Вулвергемптон — Тоттенгем 4:2

Голи: Аїт-Нурі, 2, Спенс, 39 (авт.), Ларсен, 64, Кунья, 86 — Тель, 59, Рішарлісон, 85

Вулвергемптон: Са — Доерті (Буено, 46), Тоті, Агбаду — Семеду, Андре, Ж. Гомес (Хван, 83), Аїт-Нурі (Р. Гомеш, 70) — Мунетсі, Бельгард (Сарабія, 42) — Ларсен (Кунья, 70)

Тоттенгем: Вікаріо — Грей, Ромеро, Девіс, Спенс — Сарр (Бергвалль, 55), Біссума (Бентанкур, 55), Меддісон (Кулусевські, 75) — Джонсон, Соланке (Рішарлісон, 75), Тель

Попередження: Тоті — Біссума, Девіс