Англія

Німецький півзахисник, який повернувся з Барселони, виступатиме за клуб щонайменше до літа 2026 року.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підтвердив, що Ілкай Гюндоган продовжив контракт з клубом ще на один рік. Про це він заявив у коментарі для пресслужби "містян".

"Безумовно, у Гюндо є ще один рік контракту. Що буде влітку — не знаю, але наразі він залишається з нами", — зазначив іспанський наставник.

Попередня угода Гюндогана була чинна до літа 2025 року та передбачала опцію автоматичного продовження ще на сезон — саме ця опція, за повідомленнями, й була активована.

Нагадаємо, Ілкай Гюндоган приєднався до Манчестер Сіті влітку 2016 року з дортмундської Боруссії за 27 мільйонів євро. Після сезону-2023/2024, проведеного в складі Барселони, футболіст повернувся до Сіті на правах вільного агента.