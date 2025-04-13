Англія

Головний "фантазіста" Ман Сіті.

Бразильський воротар Манчестер Сіті Едерсон віддав гольову передачу в матчі 32-го туру англійської Прем'єр ліги з Крістал Пелес (5:2). Він асистував на Джеймса Макейті, який зробив рахунок у матчі 4:2 на користь "містян".

Таким чином, 31-річний голкіпер відзначився вже четвертою результативною передачею в АПЛ протягом сезону-2024/25.

До Едерсона жоден з воротарів не робив більше двох гольових передач протягом одного сезону АПЛ. Загалом у матчах англійської Прем'єр-ліги бразилець сім разів асистував своїм партнерам по команді, що є абсолютним рекордом в історії чемпіонату Англії.

Цього сезону Едерсон провів за Манчестер Сіті 33 матчі, пропустив 47 м'ячів та 9 разів відіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Фоден може продовжити контракт з Ман Сіті із підвищеною зарплатою.