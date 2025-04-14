Англія

Захисник Ліверпуля поділився своїми очікуваннями щодо майбутнього клубу.

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився своїми очікуваннями від майбутнього трансферного вікна та планів клубу на наступні сезони. За його словами, клуб активно готується до "великого літа" і робить все для того, щоб зміцнити склад.

"Ми всі маємо довіряти правлінню клубу, щоб вони виконували правильну роботу. Як уболівальник Ліверпуля, я сподіваюся, що ми зможемо боротися за титули протягом наступних двох сезонів", — заявив ван Дейк.

Нагадаємо, гол ван Дейка приніс Ліверпулю перемогу над Вест Гемом.