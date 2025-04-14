Захисник Ліверпуля поділився своїми очікуваннями щодо майбутнього клубу.
Ван Дейк, getty images
14 квітня 2025, 15:23
Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк поділився своїми очікуваннями від майбутнього трансферного вікна та планів клубу на наступні сезони. За його словами, клуб активно готується до "великого літа" і робить все для того, щоб зміцнити склад.
"Ми всі маємо довіряти правлінню клубу, щоб вони виконували правильну роботу. Як уболівальник Ліверпуля, я сподіваюся, що ми зможемо боротися за титули протягом наступних двох сезонів", — заявив ван Дейк.
Нагадаємо, гол ван Дейка приніс Ліверпулю перемогу над Вест Гемом.