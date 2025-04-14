Англія

Нідерландець залишиться на Енфілд Роуд?

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився щодо свого майбутнього та про потенційну перемогу в АПЛ цього сезону. Його слова наводить ESPN.

"Мій контракт? Подивимося, як пройде цей тиждень. Думаю, що спочатку вся увага має бути зосереджена на річниці Гіллсборо (трагедія, яка сталася 15 квітня 1989 року під час півфінального матчу Кубка Англії між Ліверпулем та Ноттінгем Форест, що забрала життя 96 вболівальників — прим.). Я вже говорив про це в інтерв'ю, думаю, це головне, а потім подивимося. У центрі уваги, як і раніше, буде матч із Лестером, але, можливо, з'являться якісь новини. Я не знаю. Вірніше знаю, але не скажу.

Я приєднався до клубу в 2017 році з багатьох причин. Наприклад, через те, наскільки багато значить бути пов'язаним з Ліверпулем для всіх скаузерів і всіх вболівальників клубу по всьому світу. Бути успішним із Ліверпулем, культура клубу, все, що уособлює Ліверпуль — це частина мене. Тому я завжди пишаюся тим, що вдягаю цю футболку, виходжу на поле і намагаюся бути найкращою версією себе з точки зору футболіста, яким я є.

Ми перебуваємо у двох перемогах і шести очках від успіху. Я знаю, що це означає для клубу, і я знаю, що це принесе нам. Більшість гравців цього не знають, тож, коли це станеться, це буде прекрасно, але нам ще потрібно працювати", — заявив ван Дейк.

Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 44 матчі, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль погодив новий контракт з ван Дейком.