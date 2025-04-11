Англія

Капітан залишається на Енфілді.

Керівництво Ліверпуля домовилося з капітаном команди Вірджилом ван Дейком щодо продовження трудової угоди. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 33-річний захисник підпише новий контракт до 30 червня 2027 року. Всі деталі угоди вже узгоджені, залишилося лише поставити підпис під офіційними документами, що й збирається найближчим часом зробити нідерландський ветеран.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2025 року.

Цього сезону Вірджил ван Дейк відіграв за Ліверпуль 43 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Салах продовжив контракт з Ліверпулем.