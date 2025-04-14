Англія

"Шпори" не вражають.

Лондонський Тоттенгем в рамках 32-го туру англійської Прем'єр ліги поступився Вулвергемптону (2:4).

Таким чином, поразка від "вовків" стала вже 17 в чемпіонаті Англії для "шпор". Це найгірший показник з сезону-2003/04. Тоді лондонський клуб програв 19 разів та в підсумку посів 14 місце в турнірній таблиці англійської першості.

Наразі Тоттенгем розташовується на 15 рядку турнірної таблиці АПЛ із 37 очками після 32 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем оголосив про призначення нового генерального директора.