Французький вінгер влітку планує залишити Баварію.
Кінгслі Коман, Getty Images
12 квітня 2025, 13:55
Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман вже повідомив своєму клубу про бажання змінити команду цього літа. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, інтерес до 28-річного француза активно проявляють клуби з Саудівської Аравії — делегація планує майбутній приїзд до Мюнхена для переговорів.
Водночас головною європейською опцією для Комана наразі є Арсенал, який, як зазначається, посилив інтерес на тлі майбутнього продовження контракту Лероя Сане з Баварією.
Також за ситуацією навколо Комана уважно стежить Тоттенгем, але поки "шпори" не робили ніяких активних кроків через високу зарплату гравця. Повідомлялося також про зацікавленість Ліверпуля.
У поточному сезоні Кінгслі Коман провів за Баварію 34 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Контракт француза спливає влітку 2027 року.