Німеччина

Французький вінгер влітку планує залишити Баварію.

Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман вже повідомив своєму клубу про бажання змінити команду цього літа. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, інтерес до 28-річного француза активно проявляють клуби з Саудівської Аравії — делегація планує майбутній приїзд до Мюнхена для переговорів.

Водночас головною європейською опцією для Комана наразі є Арсенал, який, як зазначається, посилив інтерес на тлі майбутнього продовження контракту Лероя Сане з Баварією.

Також за ситуацією навколо Комана уважно стежить Тоттенгем, але поки "шпори" не робили ніяких активних кроків через високу зарплату гравця. Повідомлялося також про зацікавленість Ліверпуля.

У поточному сезоні Кінгслі Коман провів за Баварію 34 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 6 голів та віддав 4 результативні передачі. Контракт француза спливає влітку 2027 року.