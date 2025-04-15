Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 квітня 2025 року.

Борнмут у матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги удома здобув мінімальну перемогу над лондонським Фулгемом (1:0).

Єдиний та переможний гол був у підсумку забитий уже на першій хвилині командою Андоні Іраоли, у якої за плечима була серія з шести матчів без перемог у чемпіонаті.

За умов загалом рівної гри обох команд, Фулгем так і не скористався в підсумку жодною із своїх нагод відігратись за ходом поєдинку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Фулгем у рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Борнмут — Фулгем 1:0

Гол: Семеньйо, 1

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Сенесі (Забарний, 46), Гюйсен, Керкез — Кук, Адамс — Семеньйо (Солер, 90), Скотт (Таверньєр, 65), Уаттара — Барбоза

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Берге (Керні, 59), Лукич (Вілліан, 85) — Сессеньйон (Траоре, 58), Перейра (Сміт-Роу, 69), Івобі — Муніз (Хіменес, 60)

Попередження: Сенесі, Адамс, Кук — Робінсон, Керні