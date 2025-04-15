Англія

Ексфутболіст прокоментував відхід гравця Манчестер Сіті з клубу наприкінці сезону.

Колишній капітан збірної Бельгії Еден Азар у останньому інтерв’ю прокоментував рішення бельгійського півзахисника англійського Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне залишити клуб після завершення поточного сезону.

«Він усе одно залишиться одним з найкращих гравців останніх десяти років у всьому світі. Зараз для нього добре те, що він може вибрати, куди він хоче піти і трохи розважитись на завершення кар’єри.

Десять років в одному з найбільших клубів світу принесли багато хороших миттєвостей. Він виграв чимало трофеїв, але це також принесло багато тиску.

Йому незабаром буде 34, і в якийсь момент він також захоче відкрити для себе інші речі, окрім футболу. Він має на це повне право, він повністю заслуговує на це.

Коли ти досягаєш певного віку, ти просто хочеш займатись іншими речами", — заявив бельгійський виконавець.

Нагадаємо, що раніше Де Брюйне заявив, що на відході з Манчестер Сіті його професійна кар’єра не завершується.