Англія

Чергова гостра заява португальського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо потрапляння "червоних дияволів" в Лігу чемпіонів на наступний сезон через перемогу в Лізі Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Справа швидше у фінансовій складовій. Її добре планувати на наступний сезон заздалегідь, і участь у Лізі чемпіонів у цьому сенсі може змінити багато чого. Але тут можна угледіти і зворотний бік.

Складно грати в Лізі чемпіонів по середах, а потім у національному чемпіонаті у вихідні. Якщо у нас не буде Ліги чемпіонів, то у нас буде більше часу, щоб займатися будівництвом команди", — заявив Аморім.

Сьогодні, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи МЮ на Олд Траффорд прийматиме французький Ліон (перший матч — 2:2). Початок матчу о 22:00 за київським часом.