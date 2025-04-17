Чергова гостра заява португальського фахівця.
Рубен Аморім, Getty images
17 квітня 2025, 10:19
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився щодо потрапляння "червоних дияволів" в Лігу чемпіонів на наступний сезон через перемогу в Лізі Європи. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Справа швидше у фінансовій складовій. Її добре планувати на наступний сезон заздалегідь, і участь у Лізі чемпіонів у цьому сенсі може змінити багато чого. Але тут можна угледіти і зворотний бік.
Складно грати в Лізі чемпіонів по середах, а потім у національному чемпіонаті у вихідні. Якщо у нас не буде Ліги чемпіонів, то у нас буде більше часу, щоб займатися будівництвом команди", — заявив Аморім.
Сьогодні, в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи МЮ на Олд Траффорд прийматиме французький Ліон (перший матч — 2:2). Початок матчу о 22:00 за київським часом.