Туреччина

Португалець похвалив українця.

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью висловився після перемоги у грі з Трабзонспором (4:1) у 30-му турі чемпіонату Туреччини. Зокрема, португальський тренер відзначив українця Олександра Зубкова.

"Ми очікували, що вони пресингуватимуть і робитимуть забіги в оборону, тому ми вважали за краще вийти вчотирьох у захисті. Вони змінили свою тактику та діяли вп'ятьох в обороні. Зубков та Педру створили нам неочікувані проблеми", – сказав Моурінью на пресконференції.

Олександр Зубков приєднався до Трабзонспора 3 лютого 2025 року. Українець зіграв шість матчів у турецькій Суперлізі, забивши два голи та зробивши одну результативну передачу.

Звіт про матч Фенербахче — Трабзонспор читайте на Football.ua.