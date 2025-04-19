Англія

Амбітна ціль.

Півзахисник італійського Комо Деле Аллі заявив, що хоче повернутися до лав національної збірної Англії. Його слова наводить EuroFoot.

"Я ще не закінчив в збірній. Я дуже амбітна людина. Зараз у мені більше ентузіазму, ніж будь-коли.

Останні два роки були важкими для мене, мені довелося багато чому навчитися. Я твердо вірю, що все відбувається не просто так. Думаю, моя мета зараз полягає в тому, щоб подолати мої минулі помилки.

Не думаю, що цілі, які я ставлю перед собою, занадто складні для досягнення. Як я вже говорив, одне з моїх найближчих завдань — повернутися в збірну Англії до чемпіонату світу 2026 року. Це, як і раніше, моя мета", — заявив Аллі.

Цього сезону Деле Аллі відіграв за Комо дев'ять хвилин, встигнувши за цей час отримати червону картку.

Нагадаємо, що 29-річний півзахисник провів у складі збірної Англії 37 матчів, забив три голи та віддав сім результативних передач.