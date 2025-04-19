Англія

Потужна АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про силу АПЛ та можливе дострокове чемпіонство. Його слова наводить BBC.

"На тижні ми побачили, наскільки сильний Ньюкасл. Вони йдуть на 3-му місці. І те, що вони так добре зіграли у фіналі Кубка ліги, вже нікого не дивує.

ПСЖ був сильним, але Астон Вілла, що посідає наразі сьоме місце в чемпіонаті, перемогла Парі Сен-Жермен. У такій лізі ми граємо.

Чемпіонство на вихідних? Я взагалі про це не думаю. Мої думки зараз зосереджені на Лестері і на нашій команді. На тому, що ми можемо поліпшити і в чому можемо додати.

У першому таймі проти Вест Гема ми могли зіграти набагато краще, і в другому теж було багато моментів, які можна поліпшити. Ми багато працювали над цим протягом тижня, а тепер готуємося до Лестера. Впливати ми можемо тільки на ту гру, що має бути — а це матч із Лестером.

Люди постійно кажуть: "Треба насолоджуватися подорожжю", але для тренера головне — це наступний матч. Напевно, саме тому, провівши стільки років у футболі, я звик жити день за днем і намагатися вплинути на те, що можу — на сьогоднішній день", — заявив Слот.

Матч між Лестером та Ліверпулем відбудеться 20 квітня, о 18:30 за київським часом.