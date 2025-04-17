Англія

Деталі нової угоди не розкриваються.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Вірджилом ван Дейком.

Деталі нової угоди не називаються, але, за інформацією авторитетних інсайдерів, контракт розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, 33-річний нідерландець, контракт якого закінчувався влітку цього року, виступає за "червоних" із 2018 року.

Цього сезону ван Дейк провів 44 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Додамо, що раніше Ліверпуль продовжив контракт із Салахом.