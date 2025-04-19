Англія

Англійці виявилися спритнішими.

Англійський Ньюкасл влітку підпише контракт з талановитим вінгером іспанської Малаги Антоніо Кордеро. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 18-річний іспанець перейде до "сорок" на правах вільного агента, оскільки у нього спливає чинна трудова угода з представником Сегунди 30 червня.

Зазначається, що Ньюкасл в боротьбі за юного вінгера випередив двох грандів іспанського футболу — Реал Мадрид та Барселону.

Цього сезону Антоніо Кордеро відіграв за Малагу 33 матчі, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче придбати Гордона.