Англійці виявилися спритнішими.
Кордеро ліворуч, getty images
19 квітня 2025, 13:39
Англійський Ньюкасл влітку підпише контракт з талановитим вінгером іспанської Малаги Антоніо Кордеро. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 18-річний іспанець перейде до "сорок" на правах вільного агента, оскільки у нього спливає чинна трудова угода з представником Сегунди 30 червня.
Зазначається, що Ньюкасл в боротьбі за юного вінгера випередив двох грандів іспанського футболу — Реал Мадрид та Барселону.
Цього сезону Антоніо Кордеро відіграв за Малагу 33 матчі, забив п'ять голів та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Арсенал хоче придбати Гордона.