У рамках 33-го туру англійської Прем’єр-ліги на нас чекає гаряче дербі Західного Лондона — Фулгем приймає Челсі на Крейвен Котедж. Всього 1,6 милі розділяє ці клуби географічно, і лише 6 очок — у турнірній таблиці. І хоча "сині" мають перевагу в історії протистоянь, цього разу фаворита назвати непросто.

НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 16:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Фулгем у 2024-му році рішуче націлений на повернення в єврокубки вперше з 2011 року. Однак поразка 0:1 від Борнмута у понеділок відкинула команду Марку Сілви на дев’яту сходинку — нижче "вишень" через різницю забитих і пропущених м’ячів. Щоб зберегти шанси на Європу, "дачникам" конче потрібно перемагати в дербі — і цього разу вони мають сили та клас, щоб досягти цієї цілі.

Цікаво, що з Дня святого Валентина Фулгем систематично чергує перемоги з поразками — вже вісім турів поспіль. Якщо тренд збережеться, то після поразки минулого туру мають бути три очки. Особливий інтерес зараз у таборі лондонців — до Родріго Муніза: його гол у компенсований час приніс сенсаційну перемогу на Стемфорд Брідж у грудні. Повторення — і "дачники" вперше в історії здобудуть ліговий переможний дубль над Челсі.

Натомість "сині" в останні тижні балансують на межі провалу. Нуль перемог у восьми виїзних матчах АПЛ поспіль і лише нічия з Іпсвічем після 0:2 у першому таймі останнього матчу. Це далеко те, чого чекають від претендентів на потенційного представнкиа Англії у Лізі чемпіонів. Додайте до цього щільний календар, де попереду на команду Енцо Марески чекають Евертон, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, в яких навіть мінімальна осічка може стати фатальною.

Так, "Челсі" пробився до півфіналу Ліги конференцій, але навіть домашня поразка від Легії залишила після себе неприємний осад. Команда Маурісіо Почеттіно терміново потребує результатів і голів. Головна увага — до Коула Палмера, який не забивав уже 15 матчів та прагне перервати свою невдалу серію вже сьогодні, у дербі Західного Лондона.