Англія

МЮ готується до матчу з "вовками".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про можливість надання ігрової практики молодим гравцям команди. Його слова наводить офіційний сайт МЮ.

"Думаю, зараз не найкращий момент у сезоні, та й сам сезон не найкращий, щоб випускати молодих — у них мають бути вагомі підстави на те, щоб показати, на що вони здатні. Але в даний момент ми повинні це зробити, і сюрпризи іноді трапляються.

Ейден Гевен недавно грав, і чесно можу сказати: ми пішли на це через травми. Але на сьогоднішній день Ейден, гравець основної обойми, і якщо він готовий та витримує конкуренцію, то він буде грати. Тож подивимося.

Амасс дуже добре сьогодні попрацював. Чідо Обі-Мартін досить непогано себе проявляв, коли виходив на поле. Зараз важка ситуація і не той момент, коли молоді повинні грати, але якщо нам доведеться їх випустити, то ми зробимо це", — сказав Аморім.

Найближчий матч МЮ проведе проти Вулвергемптона в рамках 33 туру АПЛ. Матч відбудеться сьогодні, о 16:00 за київським часом.