Англія

Все залежить від потрапляння в Лігу чемпіонів.

Манчестер Юнайтед влітку може оформити трансфер вундеркінда Саутгемптона Тайлера Діблінга. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, керівництво "святих" має намір отримати за 19-річного англійця 100 млн. євро.

"Червоні дияволи" хочуть підписати талановитого уродженця Ексетера, але все залежатиме від фінансової ситуації в клубі. В разі перемоги в Лізі Європи та потрапляння до Ліги чемпіонів фінансові можливості манкуніанців будуть суттєво збільшені, що дозволить МЮ задовольнити грошові апетити босів Саутгемтона.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Тайлер Діблінг відіграв за Саутгемптон 33 матчі, забив чотири голи та віддав три результативні передачі.