"Вишні" вперше набрали понад 48 очок протягом однієї кампанії турніру.
Борнмут, Getty Images
20 квітня 2025, 14:48
Борнмут у 33-му турі АПЛ-2024/25 гостював у Крістал Пелес і зіграв унічию з рахунком 0:0.
Підопічні Андоні Іраоли йдуть восьмими в турнірній таблиці чемпіонату Англії. На їхньому рахунку 49 очок.
Для "вишень" це рекордний показник протягом однієї кампанії турніру. В АПЛ вони проводять свій восьмий сезон.
Раніше найкращим результатом були 48 залікових балів під час сезону-2023/24. Тоді Борнмут фінішував 12-м.