Англія

"Вишні" вперше набрали понад 48 очок протягом однієї кампанії турніру.

Борнмут у 33-му турі АПЛ-2024/25 гостював у Крістал Пелес і зіграв унічию з рахунком 0:0.

Підопічні Андоні Іраоли йдуть восьмими в турнірній таблиці чемпіонату Англії. На їхньому рахунку 49 очок.

Для "вишень" це рекордний показник протягом однієї кампанії турніру. В АПЛ вони проводять свій восьмий сезон.

Раніше найкращим результатом були 48 залікових балів під час сезону-2023/24. Тоді Борнмут фінішував 12-м.