Англія

Нігерієць близький до переїзду в Англію?

Нападник італійського Наполі Віктор Осімген, який наразі виступає на правах оренди в стамбульському Галатасараю, погодив особистий контракт з Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, 26-річний нігерієць погодився підписати трудову угоду з МЮ до 30 червня 2030 року.

При цьому зазначається, що манкуніанці ще не погодили трансфер з Наполі. Відступні в контракті грізного форварда складають 75 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 34 матчі, забив 29 голів та віддав 6 результативних передач.