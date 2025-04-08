Італія

Зараз гравець Наполі перебуває в оренді в Галатасараї.

Центральний нападник Віктор Осімген, орендований Галатасараєм у Наполі до кінця сезону-2024/25, має намір продовжити свою кар'єру в АПЛ або поповнити склад Ювентуса, передає портал ESPN.

Трансферна сага з 26-річним нігерійцем у головній ролі продовжиться влітку 2025-го. У контракті Осімгена з Наполі, розрахованому до кінця червня 2026 року, є клаусула.

За попередніми даними, бажаючим придбати гравця клубам доведеться віддати "адзуррі" 75 млн євро. Сам він націлений на перехід до клубу АПЛ або Ювентуса.

Раніше повідомлялося, що два клуби чемпіонату Саудівської Аравії усе ще цікавляться Віктором.

ESPN також передає, що в списку пріоритетів Манчестер Юнайтед нігерійця обійшов центрфорвард Іпсвіч Таун Ліам Делап. Першочерговою причиною таких змін є зарплатні апетити Осімгена, тоді як трохи меншу роль відіграє потенційна вартість трансферу.

На рахунку Віктора 28 голів і п'ять асистів у 32-х матчах за Галатасарай у всіх турнірах поточної кампанії.