Італія

Нігерієць може переїхати в екзотичний чемпіонат.

Нападник Галатасарая Віктор Осімхен, який належить Наполі, входить до списку трансферних цілей двох клубів із Саудівської Аравії на майбутнє літо, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Перед орендою в Галатасарай Осімхен продовжив свій контракт з Наполі до літа 2027 року, в якому прописана клаусула — 75 мільйонів євро.

​Віктор Осімген приєднався до турецького клубу Галатасарай на правах оренди у вересні 2024 року. Він зіграв 23 матчі за Галатасарай, забивши 20 голів. ​

Нещодавно Осімген відзначився дублем у матчі Кубка Туреччини проти Фенербахче, забезпечивши перемогу Галатасарая з рахунком 2:1 та вихід до півфіналу турніру.

Після матчу Осімхен висловив бажання продовжити виступи за Галатасарай, заявивши: "Я хочу продовжувати грати тут".

Раніше повідомлялось, що Ноттінгем Форест готовий виплатити клаусулу Осімгена.