Victor Osimhen, getty images
27 березня 2025, 14:22
Англійський Ноттінгем Форест хоче оформити трансфер нападника Наполі Віктора Осімгена, який наразі виступає в оренді за стамбульський Галатасарай. Про це повідомляє Teamtalk.
За інформацією джерела, керівництво "лісників" має намір заплатити суму відступних прописану в контракті нігерійця, яка дорівнює 75 млн. євро.
Зазначається, що на гравця також серйозно претендують Манчестер Юнайтед та ПСЖ.
Чинна трудова угода форварда з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.
Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 30 матчів, забив 26 голів та віддав 5 результатвиних передач.