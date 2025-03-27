Англія

"Лісники" вже готуються до Ліги чемпіонів?

Англійський Ноттінгем Форест хоче оформити трансфер нападника Наполі Віктора Осімгена, який наразі виступає в оренді за стамбульський Галатасарай. Про це повідомляє Teamtalk.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" має намір заплатити суму відступних прописану в контракті нігерійця, яка дорівнює 75 млн. євро.

Зазначається, що на гравця також серйозно претендують Манчестер Юнайтед та ПСЖ.

Чинна трудова угода форварда з неаполітанцями розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай 30 матчів, забив 26 голів та віддав 5 результатвиних передач.