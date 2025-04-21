"Лисиці" втратили шанси на порятунок.
Руд ван Ністелрой, Getty Images
21 квітня 2025, 00:26
Головний тренер Лестера Руд ван Ністелрой відповів на запитання про достроковий виліт своєї команди з англійської Прем'єр-ліги. "Лисиці" втратили останні шанси на порятунок після домашньої поразки від Ліверпуля в недільному матчі 33-го туру (0:1).
"Я дуже розчарований. Ми продовжували сподіватися і боротися, хоча в останні тижні відставання тільки зростало. Ми не здавалися, але ви бачите, як усе пройшло. Тепер потрібно отримати якомога більше користі з ігор, що залишилися. Наступного сезону нам належить виступити в Чемпіоншипі.
Зараз я чекаю ясності від керівництва з приводу майбутнього, але поки моє завдання залишається колишнім — робити все можливе для клубу", — заявив в інтерв'ю BBC ван Ністелрой.
Лестер посідає 19-те місце з 18 набраними очками.