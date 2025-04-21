Англія

"Лисиці" втратили шанси на порятунок.

Головний тренер Лестера Руд ван Ністелрой відповів на запитання про достроковий виліт своєї команди з англійської Прем'єр-ліги. "Лисиці" втратили останні шанси на порятунок після домашньої поразки від Ліверпуля в недільному матчі 33-го туру (0:1).

"Я дуже розчарований. Ми продовжували сподіватися і боротися, хоча в останні тижні відставання тільки зростало. Ми не здавалися, але ви бачите, як усе пройшло. Тепер потрібно отримати якомога більше користі з ігор, що залишилися. Наступного сезону нам належить виступити в Чемпіоншипі.

Зараз я чекаю ясності від керівництва з приводу майбутнього, але поки моє завдання залишається колишнім — робити все можливе для клубу", — заявив в інтерв'ю BBC ван Ністелрой.

Лестер посідає 19-те місце з 18 набраними очками.