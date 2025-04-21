Англія

Півзахисник Ліверпуля назвав гол Трента Александера-Арнольда нагородою за його важку роботу після травми.

Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер поділився емоціями після важливої перемоги над "Лестером" у матчі 33-го туру АПЛ, в якому вирішальний гол забив Трент Александер-Арнольд. Мак Аллістер висловив особливу радість не лише за команду, а й за свого партнера по команді, зазначивши, що цей гол став результатом важкої роботи Трента після травми.

"Я дуже щасливий, і не лише за команду, а й за Трента. Він дійсно багато працював, аби повернутися, тож цей гол — як подарунок для нього. Сподіваюся, він зможе насолодитися цим моментом разом із нашими неймовірними вболівальниками. Я впевнений, він це заслужив", — сказав Мак Аллістер в інтерв’ю Sky Sports.

Нагадаємо, що Ліверпуль здобув перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Александера-Арнольда, який повернувся на поле після травми і став героєм матчу.