Англія

Захисник Ліверпуля поділився емоціями після першого матчу після травми, у якому забив єдиний гол у перемозі над Лестером.

Захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд розповів про свої відчуття після того, як забив єдиний гол у матчі проти Лестера (1:0). Цей матч став особливим для футболіста, адже він був першим після тривалої травми.

"Безперечно, це один із найкращих моментів у футболці Ліверпуля. У мене були гарні миті на цьому стадіоні, чесно кажучи, я тут забивав і раніше. Але ми так близько до здобуття титулу, і це був мій перший матч після травми, тому гра була для мене особливо важливою".

Я дуже чекав на повернення, багато працював останні тижні, щоб відновитися. У мене було велике бажання грати, і я щасливий, що зміг допомогти команді голом. Це був важливий м’яч", — зазначив Трент.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль проявляє інтерес до вінгера Брентфорда.