Англія

Капітан Арсеналу Мартін Едегор висказався щодо можливості стати тренером свого партнера по команді Олександра Зінченка.

Мартін Едегор дав велике інтерв'ю клубній прес-службі, в рамках котрого відповів на питання — хто ж з партнерів по команді може стати чудовим тренером у майбутньому.

"Очевидний вибір – Жоржиньо. Думаю, його приваблює ця думка, у нього великий досвід, він розумний і тактично сильний у тому, як він бачить гру і все таке. Він був би крутим менеджером".

"Також думаю, що Тімбер може бути одним із них. Я не знаю, чи його це взагалі цікавить, але задатки є. Крім того, він уже має великий досвід. Крім цих двох, може, Олександр Зінченко? Здається, він міг би стати тренером".

Нагадаємо, що сьогодні Арсенал зіграє против Кристал Пелес в рамках 34-го туру АПЛ. Анонс матчу опубліковано на нашому сайті.