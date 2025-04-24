Англія

Саудівці готові витрачати величезні гроші.

Саудівський Ан-Наср влітку збирається зробити "велику" пропозицію лондонського Вест Гему за ганського вінгера Мохаммеда Кудуса. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, керівництво клубу з Ер-Ріяда готове викласти за 24-річного гравця 100 млн. євро. Зазначається, що в контракті футболіста прописана сума відступних у розмірі 140 млн. євро, яка діє в період з 1-го по 10-е липня, цього року.

Наразі невідомо, чи готовий Кудус до переїзду в Саудівську Аравію, але Ан-Наср впевнений, що Вест Гем прийме зазначену пропозицію.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону Мохаммед Кудус відіграв за Вест Гем 30 матчів, забив три голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Кудус не планує влітку змінювати АПЛ на Саудівську Аравію.