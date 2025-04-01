Італія

Француз може перебратися до англійського чемпіонату.

Захисник Удінезе Умар Соле може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного француза зацікавлений Вест Гем, скаути якого прилетіли до Італії для перегляду минулого матчу Серії А проти Інтера (1:2).

У цій зустрічі Соле був надійним в обороні, а також відзначився голом, що залишило приємні враження для керівництва "молотобійців".

Соле поповнив лави Удінезе лише минулої зими — на його рахунку 11 матчів, один забитий м'яч та один асист.