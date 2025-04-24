Ще одна невдала статистика для команди Мікеля Артети.
Арсенал - Крістал Пелес, Getty Images
24 квітня 2025, 11:40
Арсенал у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги поділив очки з Крістал Пелес (2:2), пропустивши гол на 83 хвилині.
Команда Мікеля Артети двічі виходила вперед у матчі після голів Ківьора та Троссара, але "склярі" відігралися завдяки забитим м'ячам Езе та Матети.
За інформацією Opta, Арсенал повторив антирекорд із втрачених перемог у матчах чемпіонату Англії, який тримався 17 років. На рахунку "канонірів" дев'ять таких поєдинків.
Цього сезону максимальний показник становив сім поєдинків, а Тоттенгем упустив дев'ять перемог у сезоні-2007/08.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Крістал Пелес.