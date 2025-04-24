Англія

Ще одна невдала статистика для команди Мікеля Артети.

Арсенал у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги поділив очки з Крістал Пелес (2:2), пропустивши гол на 83 хвилині.

Команда Мікеля Артети двічі виходила вперед у матчі після голів Ківьора та Троссара, але "склярі" відігралися завдяки забитим м'ячам Езе та Матети.

За інформацією Opta, Арсенал повторив антирекорд із втрачених перемог у матчах чемпіонату Англії, який тримався 17 років. На рахунку "канонірів" дев'ять таких поєдинків.

Цього сезону максимальний показник становив сім поєдинків, а Тоттенгем упустив дев'ять перемог у сезоні-2007/08.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Крістал Пелес.