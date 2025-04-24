Англія

Наставник "канонірів" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелас.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічийний результат у матчі 34 туру АПЛ проти Крістал Пелес (2:2).

"Розчаруючий результат та гра. Ми так і не досягли стабільності в багатьох областях, щоб повністю домінувати в грі — у нас завжди було відчуття, що м'яч у нас, ми володіли ним, ми двічі виходили вперед, але гра не була закінчена, не була контрольована так, як ми це зазвичай можемо робити, тому що ми були гірші за свої стандарти в деяких областях. Коли ти не в найкращій формі, але двічі ведеш у рахунку, ти маєш вміти довести гру до кінця, а нам це не вдалося, особливо з огляду на те, що сталося у другому таймі.

Гравці думали про матч із ПСЖ? Сподіваюся, що ні, але ми обговорювали це до Іпсвіча, і цього не було, і ми маємо ще шість днів, щоб підготуватися. Очевидно, що немає багато гравців, які взагалі не тренувалися, тому в нас мало часу.

Треба віддати належне Крістал Пелес, вони дуже добре організовані, і це справді гарна команда. Вони створили труднощі і нам, і решті команд, але ми були не в кращій формі.

Ми не змогли довести гру до кінця з багатьох причин. Іноді це відбувається так, іноді заслуга суперника, щоправда, іноді ми грали у меншості. Є багато факторів нічийних результатів, але очевидно, що це те, що ми робили набагато краще в минулому, особливо коли ми вели в рахунку. Сьогодні, без особливих моментів, особливо у другому таймі, ми мали довести гру до кінця.

Незарахований гол Мартінеллі? Це зайняло багато часу, але я ще не бачив повтору, тому не знаю точно, чому було ухвалено таке рішення.

Ми завжди у пошуку вирішення проблем, тому що знаємо, як складно перемагати у матчах Прем'єр-ліги, особливо з урахуванням кількості травмованих гравців та ігор, які ми маємо. Нам доведеться по-справжньому добре виступити в обох турнірах, щоб займати те місце, де ми хочемо бути. Подивимося, де ми закінчимо, нам потрібно зробити все, що в наших силах, гра за грою.

Відсутність Меріно та Вайта? Нам доведеться почекати та подивитися їх стан, але зараз вони не могли потрапити до складу", — наводить слова Артети прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Арсенал — Кристал Пелес.