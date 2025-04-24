Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 23 квітня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі втратив перемогу над Крістал Пелес (2:2).

Команда Мікеля Артети відкрила рахунок на третій хвилині зусиллями Якуба Ківьора, проте на 27 хвилині гості зрівняли цифри на табло завдяки голу Еберечі Езе.

Наприкінці першого тайму Леандро Троссар знову вивів "канонірів" вперед, але на 83 хвилині Жан-Філіп Матета приніс нічию для своєї команди.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Крістал Пелес у рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Крістал Пелес 2:2

Голи: Ківьор, 3, Троссар, 42 — Езе, 27, Матета, 83.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Тірні, 86) — Едегор (Нванері, 86), Парті, Райс — Стерлінг (Сака, 60), Троссар, Мартінеллі.

Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г’юз, 63), Камада, Мітчелл — Езе (Сарр, 63), Девенні (Ессе, 80) — Нкетіа (Матета, 80).

Попередження: Райс.