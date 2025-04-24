Англія

Манкуніанці працюють на перспективу.

Манчестер Юнайтед домовився про перехід 18-річного нападника французького Гавра Енцо Кана-Біїка. Таку інформацію надає Le Parisien.

Повідомляється, що юний талант практично домовився з МЮ щодо літнього трансферу, залишилися лише формальності.

Зазначається, що француз після свого переходу відразу відправиться в річну оренду до швейцарської Лозанни, яка належить консорціуму Ineos, що також володіє "червоними дияволами".

Енцо Кана-Біїк виступає за Гавр U-19. Цього сезону він відіграв на юнацькому рівні 15 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу. Енцо є сином Андре Кана-Баїка, який в період з 1986 по 1994 рр. відіграв за збірну Камеруну 80 матчів та забив 15 голів.

Раніше повідомлялося, що Осімген погодив контракт з Манчестер Юнайтед.