Англія

Форвард завершить свою 13-річну кар'єру в клубі, за який провів 498 матчів та здобув найвищі командні досягнення.

Лестер повідомив про те, що нападник Джеймі Варді залишить команду після завершення поточного сезону. Про це йдеться в офіційній заяві клубу, яка з’явилася на офіційних ресурсах.

"Підтверджуємо, що легендарний нападник Джеймі Варді покине Лестер цього літа після 13 сезонів, упродовж яких він став нашим найвизначнішим гравцем", – зазначено в повідомленні клубу.

Варді приєднався до Лестера у 2012 році та з того часу провів 498 матчів, у яких відзначився 198 голами. За цей період він здобув титул чемпіона Англії у сезоні-2015/16, а також перемоги в Кубку та Суперкубку Англії.

Клуб висловив глибоку подяку футболісту за багаторічну відданість та вагомий внесок у розвиток команди. Інформацію щодо подальших професійних планів гравця буде повідомлено окремо.