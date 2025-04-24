Англія

Айяват Шріваддханапрабха емоційно попрощався з форвардом, який залишить команду після сезону.

Президент Лестера Айяват Шріваддханапрабха зворушливо прокоментував рішення Джеймі Варді залишити клуб після 13 років виступів. Очільник клубу наголосив, що Варді — не просто видатний гравець, а особлива особистість, яка залишила незгладимий слід у серцях усіх, хто має стосунок до "лисів".

"Він займає місце в серцях усіх у клубі та має мою безмежну повагу. Ми вдячні за все, що він зробив, і разом із вболівальниками гідно попрощаємось із ним наприкінці сезону", — сказав президент.

Варді приєднався до клубу у 2012 році, провівши понад 490 матчів і здобувши з Лестером чемпіонство, Кубок та Суперкубок Англії.