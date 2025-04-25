Англія

Півзахисник Манчестер Сіті наголосив на високому рівні АПЛ і важливості покращення гри для виходу у фінал Кубка Англії.

Хавбек Ман Сіті Ілкай Гюндоган поділився своїми очікуваннями від матчу Кубка Англії проти Ноттінгем Форест. Він зазначив, що рівень АПЛ надзвичайно високий, і кожен матч є складним випробуванням. Німець підкреслив, що Ноттінгем є дуже небезпечним суперником і може потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.

"Коли ми програли їм вдома, ми не були на висоті, а в АПЛ за це карають. Раніше можна було виграти, навіть показавши 70-80% своїх можливостей, але тепер вимоги значно вищі", — сказав Гюндоган. Він додав, що якщо Манчестер Сіті хоче вийти у фінал, то команді потрібно показати набагато кращу гру.

Півзахисник також наголосив, що кожен суперник у турнірі є дуже незручним, і для досягнення успіху важливо бути на найвищому рівні в кожному матчі, особливо на такому етапі сезону.

Матч Ноттінгем — Сіті відбудеться 25 квітня. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.