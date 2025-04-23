Португалія

Справа за клубами.

Бразильський воротар англійського Манчестер Сіті Едерсон улітку цього року буде робити другу спробу залишити клуб та податись на заробітки до Саудівської Аравії, що не вдалось йому зробити ще під час зимового трансферного вікна.

Таким чином "містяни" мають уже зараз думати над можливими варіантами заміни свого колись основного голкіпера.

Нещодавно з’явилась інформація, що Сіті зацікавлений у придбанні воротаря португальського Порту та національної збірної цієї країни Діогу Кошти.

Пропозиція англійців при цьому виглядатиме солідно — 50 млн євро за гравця, у якого трохи більше двох років до завершення чинного контракту з "драконами".

Разом із тим, ЗМІ повідомляють, що етап перемовин із представниками 25-річного футболіста вже залишився позаду — гравець готовий до переїзду в АПЛ, тож тепер усе залежить від позицій клубів.

За сезон Кошта провів 41 матч, пропустив 44 голи та 18 разів зіграв "на нуль".