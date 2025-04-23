На початку квітня стало відомо, що після цього сезону Кевін Де Брюйне покине Манчестер Сіті.

"У мене не було жодної пропозиції протягом усього року, вони (керівництво, — прим.) просто прийняли це рішення", — сказав Де Брюйне.

Де Брюйне йде з Манчестер Сіті іконою клубу та легендою АПЛ

"Звичайно, я був трохи здивований, але я повинен прийняти це. Чесно кажучи, я все ще думаю, що можу виступати на високому рівні. Очевидно, я розумію, що мені більше не 25, але я все ще відчуваю, що можу виконувати свою роботу".

"Я відкритий для всього", — додав Кевін.

Раніше відхід Де Брюйне прокоментував головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.