Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне очікував на пропозицію рідного клубу.
Кевін Де Брюйне, getty images
23 квітня 2025, 13:10
На початку квітня стало відомо, що після цього сезону Кевін Де Брюйне покине Манчестер Сіті.
"У мене не було жодної пропозиції протягом усього року, вони (керівництво, — прим.) просто прийняли це рішення", — сказав Де Брюйне.
Де Брюйне йде з Манчестер Сіті іконою клубу та легендою АПЛ
"Звичайно, я був трохи здивований, але я повинен прийняти це. Чесно кажучи, я все ще думаю, що можу виступати на високому рівні. Очевидно, я розумію, що мені більше не 25, але я все ще відчуваю, що можу виконувати свою роботу".
"Я відкритий для всього", — додав Кевін.
Раніше відхід Де Брюйне прокоментував головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.