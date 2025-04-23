Англія

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне очікував на пропозицію рідного клубу.

На початку квітня стало відомо, що після цього сезону Кевін Де Брюйне покине Манчестер Сіті.

"У мене не було жодної пропозиції протягом усього року, вони (керівництво, — прим.) просто прийняли це рішення", — сказав Де Брюйне.

Де Брюйне йде з Манчестер Сіті іконою клубу та легендою АПЛ

"Звичайно, я був трохи здивований, але я повинен прийняти це. Чесно кажучи, я все ще думаю, що можу виступати на високому рівні. Очевидно, я розумію, що мені більше не 25, але я все ще відчуваю, що можу виконувати свою роботу".

"Я відкритий для всього", — додав Кевін.

Раніше відхід Де Брюйне прокоментував головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.