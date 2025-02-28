Англія

Аргентинець не залишився серед товаришів по команді.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував реакцію Алехандро Гарначо на свою заміну в першому таймі матчу АПЛ проти Іпсвіча (3:2).

Відзначимо, замість того, щоб приєднатися до одноклубників на лаві запасних, 20-річний аргентинець пішов одразу до роздягальні.

"Можливо, було холодно і мокро? Ідея полягала в тому, що ми будемо грати за схемою 5-3-1. Я знаю, що це ризик, тому що ви знімаєте з гри одного, можливо, єдиного гравця, який може обіграти один в один. Але я відчував, що команда добре контролює гру, майже половину тайму, а потім ви маєте зробити заміну.

Ми повинні були вибрати когось, хто піде, ми повинні були думати і про стандартні положення, тож вибір пав на Гарначо.

Порівняння з Рашфордом? Знаю, знаю. Я хочу сказати, що, очевидно, поговорю про це з Гарначо. Тож я розповім про це, якщо ви хочете, на наступній пресконференції", — відповів журналістам Аморім.

Раніше повідомлялося, що звільнення тен Гага обійшлося МЮ у 16,8 мільйонів евро.