Англія

Джейсон Кідд увійшов до складу керівництва "ірисок".

Головний тренер клубу НБА Даллас Маверікс Джейсон Кідд став співвласником команди англійської Прем'єр-ліги – Евертон. Про це повідомляє прес-служба "ірисок".

52-річний американець приєднався до компанії Friedkin Group, яка з грудня минулого року є мажоритарним акціонером Евертона.

"Для мене велика честь приєднатися до Евертона у такий важливий момент: на горизонті новий стадіон, а попереду — світле майбутнє. Чудовий час, щоб приєднатися до команди", — сказав Кідд.

Кідд є дворазовим володарем золота на Олімпійських іграх у складі збірної США. Також він брав титул НБА у сезоні-2010/11.

Після 33 турів Евертон набрав 38 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ.