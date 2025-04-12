Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 12 квітня 2025 року.

Евертон у матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму, а його автором став Дукуре.

Також зазначимо, що у цьому матчі після травми повернувся на поле український захисник Віталій Миколенко, котрий відіграв увесь поєдинок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Евертон у рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ноттінгем Форест — Евертон 0:1

Гол: Дукуре, 90+4.

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Морено — Домінгес (Єйтс, 75), Андерсон — Сілва (Еланга, 59), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд.

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Гаррісон (Макніл, 90), Дукуре, Ндіає (Алькарас, 67) — Броя (Бету, 64).

Попередження: Дукуре, Брентвейт, Гує.