У рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги на нас чекає цікавий матч: на Стемфорд Брідж лондонський Челсі прийматиме ліверпульський Евертон.

СУБОТА, 26 КВІТНЯ, 14:30. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Попри певний тиск і критику, яка зростає навколо головного тренера Енцо Марески через нестабільність, "сині" зберігають надію на місце у топ-5 турнірної таблиці АПЛ. Минулого тижня Челсі вирвав перемогу в західнолондонському дербі проти Фулгема, а рятівниками стали юний Тайрік Джордж і Педру Нету, які забили наприкінці гри. Цей тріумф продовжив безпрограшну серію команди у чемпіонаті до чотирьох матчів.

Здобуті очки дозволили Челсі залишитися шостими, всього у двох пунктах від омріяної п’ятірки. Проте календар не обіцяє легких шляхів: попереду — дуелі з Евертоном, Ліверпулем, Ньюкаслом, Манчестер Юнайтед та Ноттінгем Форест. Не забуваймо і про півфінальні поєдинки Ліги конференцій, які вже буквально на горизонті. Незважаючи на це, лондонці традиційно домінують у домашніх поєдинках з "ірисками" — остання поразка в АПЛ на своєму полі проти Евертона сталася аж у 1994 році. Хороші новини для Челсі напередодні сьогоднішнього матчу, чи не так?

Після нульової нічиєї у першому колі з "пенсіонерами" на Гудісон Парк під кінець минулого року, Евертон пережив серйозні зміни. Прихід Девіда Моєса на посаду головного тренера по-справжньому вдихнув у команду нове життя. Під його керівництвом команда уникла прямої боротьби за виживання, здобувши під керівництвом досвідченого шотландського фахівця 21 очко — на 7 більше, ніж у всього нижнього тріо за цей відрізок часу.

Проте у таборі Евертона зараз не все гладко, особливо з провідними командами АПЛ: в останніх чотирьох турах "іриски" здобули лише чотири пункти на тлі важкого календаря, а поразки від Ман Сіті та Ліверпуля болісно вдарили по амбіціях потрапити до першої десятки. Остання перемога — мінімальний виграш над Ноттінгемом — стала єдиною за останні вісім матчів. "Іриски"— в цілому є королями нічиїх цього сезону, маючи вже 14 таких результатів. Але тепер їхній шлях ускладнює втрата основного центрбека Джеймса Тарковські через травму, що сьогодні може стати ключовим фактором проти атакувального арсеналу Челсі.