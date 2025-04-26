Український фулбек традиційно розпочне гру з перших хвилин.
Віталій Миколенко, Getty Images
26 квітня 2025, 13:34
У рамках першого матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийматиме на власному полі Евертон.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко традиційно розпочне гру з перших хвилин, а Михайло Мудрик залишається поза заявкою "пенсіонерів" на тлі триваючого розгляду справи щодо допінгу.
Склад Челсі:
Склад Евертона:
Матч Челсі — Евертон розпочнеться сьогодні, 26 квітня, о 14:30 за київським часом.