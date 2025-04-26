У рамках першого матчу 34-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі прийматиме на власному полі Евертон.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Так, лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко традиційно розпочне гру з перших хвилин, а Михайло Мудрик залишається поза заявкою "пенсіонерів" на тлі триваючого розгляду справи щодо допінгу.

Склад Челсі:

Склад Евертона:

Матч Челсі — Евертон розпочнеться сьогодні, 26 квітня, о 14:30 за київським часом.