Англія

Мінімальна виїзна поразка колективу Девіда Моєса.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Челсі приймав Евертон на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні.

Гол Ніколаса Джексона в середині першого тайму дозволив господарям поля піти на перерву з мінімальною перевагою. У другій половині поєдинку команди не порадували результативними ударами, тож фінальний свисток зафіксував поразку гостей. Підопічні Енцо Марески не знають смаку поразок у п'яти поспіль матчах АПЛ.

Челсі з 60-ма очками йде четвертим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Евертон із 38-ма заліковими балами перебуває на 13-й сходинці.

Челсі — Евертон 1:0

Гол: Джексон, 27

Челсі: Санчес — Лавія (Джеймс, 67), Чалоба, Колвілл, Кукурелья — Фернандес, Кайседо — Мадуеке (Санчо, 78), Палмер (Дьюзбері-Голл, 90+1), Нету — Джексон (Джордж, 90+2)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Паттерсон (Янг, 64), Брентвейт, Миколенко — Гарнер, Гує — Гаррісон (Шерміті, 64), Дукуре, Ндіає (Алькарас, 46) — Бету (Макніл, 64)